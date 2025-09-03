Governo adia pagamento do Simples para empresas afetadas pelo tarifaço

O governo adiou o recolhimento de impostos para empresas que estão no Simples Nacional e foram afetadas pelo tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump. MEIs (Microempreendedores Individuais), micro e pequenas empresas afetadas pelas tarifas de 50% dos EUA terão dois meses a mais para pagar os impostos devidos ao Simples Nacional em setembro e outubro deste ano. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.

O que aconteceu

Prazo para pagamento de imposto foi ampliado. Tributos devidos neste mês de setembro terão novo vencimento em 21 de novembro; os de outubro vencem em 22 de dezembro. A decisão foi tomada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.

Medida também vale para parcelas mensais de parcelamentos já existentes junto à Receita e à PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional). Os novos vencimentos foram fixados para o último dia útil de novembro e dezembro, respectivamente. Apesar da prorrogação, a norma não prevê restituição ou compensação de valores já pagos.