Montadoras da Índia dizem que etanol reduz quilometragem, mas uso é seguro

P. K. Banerjee acrescentou ainda que as empresas honrarão as reivindicações de garantia e seguro caso surjam problemas. A SIAM representa as principais montadoras da Índia, como Maruti Suzuki, Hyundai Motor, Mahindra & Mahindra, Tata Motors e Toyota Motor.

Banerjee também aproveitou para rebater as alegações de uma queda de 50% na eficiência do combustível, dizendo que elas são infundadas. "Na estrada pode ser muito diferente devido à maneira como os veículos são mantidos e dirigidos, portanto, essa diferença existirá", complementou C.V. Raman, membro do comitê executivo da Maruti Suzuki, maior montadora da Índia.

Em 2021, a Índia estabeleceu a meta de introduzir o E20 como meta para 2025. A decisão faz parte das metas do primeiro-ministro Narendra Modi relacionadas a energia limpa.

O combustível com o E20, porém, tornou-se a única opção em quase todos os postos de combustível da Índia, o que gerou controvérsia com parte da população. Os motoristas estão preocupados quanto ao seu impacto sobre o desempenho e a durabilidade dos veículos, especialmente os mais antigos.

Misturas de combustível mais antigas, como E5 e E10, foram removidas de quase todos os 90 mil postos indianos. Tais opções são consideradas mais compatíveis com veículos mais antigos.

Os motoristas, então, foram às redes sociais para protestar e exigir explicações. Além da preocupação com as grandes quedas na eficiência do combustível, eles exigiram maiores explicações após declarações confusas das montadoras que, inicialmente, afirmaram que o E20 não havia sido testado em veículos mais antigos -mais tarde, eles voltaram atrás e garantiram sua segurança.