Tarifaço vai se unir a juros altos e frear avanço do PIB no 2º semestre

Cenário é prejudicial para o desenvolvimento econômico. Alternativa do BC (Banco Central) para conter o avanço dos preços, a taxa Selic desestimula o consumo e prejudica o desenvolvimento da economia. "A política monetária fortemente contracionista está reduzindo o potencial de crescimento econômico", lamenta André Ramos, conselheiro do Corecon-SP (Conselho Regional de Economia de São Paulo).

Mercado financeiro prevê crescimento de 2,19% neste ano. A aposta apresentada pela versão mais recente do Relatório Focus, que reúne as projeções dos analistas, reforça a tendência de piora, com a sustentação do crescimento limitada ao início deste ano. "O primeiro trimestre está salvando o ano, o que é preocupante", diz Paulo Feldmann, professor da FIA Business School.

Novo algoz

Tarifaço dos EUA surge como novo vilão do PIB nacional. Ainda sem efeitos expressivos no segundo trimestre, as cobranças sobre os produtos brasileiros destinados aos Estados Unidos serão uma nova pedra no sapato da economia. As sobretaxas valem desde o dia 6 de agosto para 95 categorias de produtos, que somam mais de 3.800 bens específicos.

Impacto das cobranças não pode ser subestimado. Ainda que as projeções indiquem para um baixo efeito absoluto no desempenho do PIB, Hugo Garbe, professor de economia da Universidade Mackenzie, avalia que haverá uma contaminação indireta dos setores. "Em uma economia que já convive com juros elevados e baixo dinamismo, cada décimo de ponto perdido tem repercussões significativas sobre o emprego, a renda e a confiança empresarial", observa ele.

Sucesso do plano de contingência será determinante. A adoção efetiva das medidas de socorro do governo é vista como determinante para um impacto menos prejudicial do tarifaço. "A demora pela implementação do Plano Brasil Soberano por parte do governo é um fator que tem gerado grande preocupação do setor produtivo, principalmente da indústria", diz Ramos.