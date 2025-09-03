Por que as recentes mudanças no FGC aumentam a segurança do investidor

As mudanças foram determinadas por causa do notável crescimento da oferta de CDBs (Certificados de Depósito Bancário) de bancos pequenos e médios com retornos bem acima da média. Alguns desses bancos vinham usando o dinheiro captado para comprar ativos arriscados e, se quebrassem, o FGC teria que assumir grandes prejuízos para ressarcir quem comprou os CDBs.

Agora, as instituições estão em fase de adaptação. Apesar de a taxa básica Selic continuar em 15% ao ano, o nível mais alto desde 2006, os ganhos prometidos dos CDBs serão mais próximos da realidade, na avaliação dos especialistas. As plataformas de investimento também têm reduzido a oferta dos CDBs de bancos menores.

Como funciona o FGC?

A garantia do fundo cobre R$ 250 mil por CPF ou CNPJ por instituição financeira. Esse valor é limitado ao total de R$ 1 milhão a cada quatro anos por investidor. Na lista de produtos garantidos, estão, além dos CDBs, LCIs (Letras de Crédito Imobiliário), LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio) e LCs (Letras de Câmbio). Outros investimentos protegidos são depósitos à vista, poupança, operações compromissadas e depósitos para pagamento de prestação de serviços, salários e aposentadorias.

Quando uma instituição quebra, um interventor ou liquidante é nomeado para administrá-la após um decreto do BC (Banco Central). Esse profissional elabora uma lista detalhada de credores, consolidando os valores a serem recebidos por cada investidor. Então, o FGC identifica os credores e lhes explica os próximos passos.

Assim que for decretado o regime especial e o FGC receber a lista dos investidores com direito à garantia, a previsão é que o dinheiro deve ser pago em até três dias úteis. No entanto, esse período pode ser estendido caso exista alguma divergência ou atraso na entrega de informações e documentos pelo credor. Em casos recentes, os pagamentos ocorreram em cerca de 30 dias.