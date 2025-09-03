Indústria recua 0,2% em julho e amarga 4º mês seguido sem crescimento

Produção está 0,3% acima do patamar que encerrou 2024. André Macedo, gerente da pesquisa, afirma que menor intensidade da indústria desde abril é evidenciado pelo pequeno saldo positivo em relação ao patamar de dezembro do ano passado. Ele explica que os efeitos negativos são ocasionados pela política monetária mais restritiva, com a taxa de juros no maior patamar desde 2006, que encarece o crédito, eleva a inadimplência e afeta negativamente as decisões de consumo e investimentos.

Setor está 1,7% abaixo do patamar pré-pandemia. Com a sequência negativa, a produção industrial aparece ainda distante do nível de fevereiro de 2020, o último mês antes dos efeitos da Covid-19 na economia nacional. Na comparação com o recorde alcançado em maio de 2011, a distância é de 15,3%.

Esses fatores contribuíram para limitar o ritmo de crescimento da produção industrial no período, refletindo-se em resultados mais moderados frente aos meses anteriores.

André Macedo, gerente da PIM

Setores

Em julho, houve queda na produção em 13 das 25 atividades. Ante junho, as maiores perdas partiram dos ramos de outros equipamentos de transporte (-5,3%), de impressão e reprodução de gravações (-11,3%), de bebidas (-2,2%), de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (-3,7%). As atividades de metalurgia interromperam dois meses consecutivos de avanço e recuaram 2,3%.

Produtos farmacêuticos (7,9%) e alimentícios (1,1%) guiam as altas. Também cresceram as produções relacionadas às indústrias extrativas (0,8%) e produtos químicos (1,8%). O desempenho também foi registrado nas cadeias de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (0,6%), máquinas e equipamentos (1,2%) e celulose, papel e produtos de papel (0,7%).