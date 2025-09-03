Quando o INSS de setembro começa a ser pago? Veja calendário completo

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A liberação seguirá a ordem do número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador, formato já adotado para garantir maior previsibilidade e organização nos repasses.

O que aconteceu

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores depositados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já os beneficiários com renda acima do piso nacional terão os créditos efetuados de 1º a 7 de outubro.

Atualmente, o INSS transfere mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse montante, aproximadamente 28,2 milhões correspondem a quem recebe até o piso, enquanto cerca de 12,3 milhões vão para aqueles com valores superiores.