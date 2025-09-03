Antecipar restituição do IR deve aquecer economia após PIB mais fraco

Até 2019, a restituição era dividida em sete lotes (junho a dezembro). A partir de 2020, passou para cinco (maio a setembro). O que aconteceu, em alguns anos, era a antecipação do calendário oficial em relação ao ano anterior, como em 2020, quando os pagamentos começaram em maio, não em junho.

Nunca tivemos esse tipo de precedente. Em 2020 também houve a mudança na quantidade de parcelas da restituição, que foi reduzida de sete para cinco, que é o modelo atual.

Jean Paolo Simei e Silva, advogado

Para ele e outros tributaristas, o governo tenta aquecer a economia. "Ele coloca recurso direto na mão da classe média, que tende a gastar ou pagar dívida. No agregado, gera algum estímulo no curto prazo num momento de desaceleração econômica", diz o tributarista Leonardo Florentino. "Devolver antes injeta liquidez ao consumidor."

Além de antídoto à desaceleração econômica, a medida seria um recado ao tarifaço imposto pelos EUA ao Brasil. "Essa pode ser uma tentativa de mostrar que o governo está forte, com dinheiro suficiente para suportar o momento de turbulência", diz Silva. "E entregar dinheiro fácil e rápido ao brasileiro movimenta a economia."

Essa não é primeira vez que o governo injeta dinheiro para estimular a atividade econômica. Para compensar a taxa de juros elevada (15% ao ano), que reduz o consumo, a atual gestão liberou R$ 12 bilhões do saldo retido do FGTS para quem havia aderido ao saque aniversário, e também adotou um novo modelo de crédito consignado a trabalhadores com registro em carteira. "A proposta do governo de isentar do IR quem ganha até R$ 5.000 também é para dar poder aquisitivo à população", diz o mestre em direito tributário pela FGV Adolpho Bergamini, do Bergamini Advogados.

A decisão também pode economizar dinheiro. "Ao antecipar a restituição o governo gasta antes, mas deixa de pagar a correção pela Selic no mês seguinte", diz Florentino sobre os juros que o governo precisa pagar por ter retido o excedente que o contribuinte repassou ao Tesouro em sua declaração de IR. "Na prática, isso reduz um pouco o valor que ele teria que devolver mais à frente."