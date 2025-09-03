Cooperação entre autoridades sufoca crime organizado, diz chefe da Receita

Ele destacou a atuação conjunta dos órgãos na ação. Segundo Barreirinhas, a operação conjunta realizada na semana passado contou com a experiência de cada um dos envolvidos. "Percebemos há algum tempo que os diversos órgãos de Estado no Brasil investigam as mesmas organizações criminosas, mas quando o fazem isoladamente, o resultado não é bom", afirmou.

Na Receita Federal temos uma afinidade de investigar movimentações financeiras, mas nem sempre nós temos facilidade em vincular essa movimentação a uma determinada organização criminosa. Por outro lado, a Polícia Federal e o Ministério Público têm esse conhecimento. Eles conhecem profundamente as estruturas dessas organizações e as pessoas ligadas a elas.

Robinson Barreirinhas, secretário da Receita

Investigação constatou a atuação irregular de fintechs. Após a operação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as associações criminosas utilizam "camadas" para esconder a origem dos recursos obtidos a partir das atividades ilícitas. "Para você chegar no patrimônio do criminoso, você precisa da inteligência dos auditores fiscais, que vão abrir as contas desses fundos e entender para onde o dinheiro está chegando", disse.

Receita não descarta expor a lista de postos de combustíveis investigados. Barreirinhas disse que o Fisco adotou cautela ao não divulgar o nome de nenhum dos mais de mil estabelecimentos instrumentalizados pelo crime organizado. "A gente não pode demonizar sem ter certeza absoluta de quem nós estamos pegando", afirmou. Ele citou que o cuidado visa evitar erros cometidos em ações passadas que quebraram empresas e setores. "Eu acho que em algum momento nós vamos ter que divulgar com muita cautela", reforçou.

Após ação, tratamento das fintechs foi igualado ao dos bancos. Diante das irregularidades investigadas, a Receita publicou o ato normativo para ampliar a fiscalização e combater crimes relacionados às empresas financeiras. Com a mudança, as empresas financeiras precisarão dar informações ao Fisco sobre todas as movimentações. "Quem sabia o real destinatário [dos recursos ilegais] era a própria fintech e somente ela, porque ela não passava as informações para a Receita Federal", ressaltou Barreirinhas.