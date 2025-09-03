Salário mínimo foi atualizado e ficou 7,5% maior em 2025; veja valor

O novo valor do salário mínimo nacional começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o reajuste definido em R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o aumento esteja em vigor desde janeiro, o pagamento só ocorreu no mês seguinte, pois os vencimentos são sempre recebidos após o período trabalhado. Dessa forma, a atualização só aparece no contracheque de fevereiro.

O salário mínimo corresponde ao piso mensal que um trabalhador pode ganhar no exercício de sua atividade remunerada. Ele também serve de referência para o cálculo de benefícios previdenciários, trabalhistas e assistenciais do governo federal.