Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário completo de liberação

Na forma tradicional, o saque-rescisão, o empregado demitido sem justa causa tem direito ao saldo integral, além da multa, quando aplicável.

O saque-aniversário fica disponível já no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador, com prazo de retirada de 60 dias.

Como aderir à modalidade

A adesão é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site oficial do FGTS. Nesses canais, o trabalhador informa uma conta bancária para recebimento do valor, que é liberado em até cinco dias úteis quando o pedido ocorre dentro do mês de aniversário, segundo a Caixa Econômica Federal.

Caso queira voltar para o saque-rescisão, a solicitação também pode ser feita no aplicativo, desde que não haja antecipação contratada. Contudo, a mudança só passa a valer no 25º mês após o pedido.

Qual é o valor liberado?

O montante do saque-aniversário é calculado de acordo com uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre a soma dos saldos existentes nas contas vinculadas, acrescida de uma parcela adicional, conforme a faixa de valores disponíveis.