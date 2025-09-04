No primeiro mês após tarifaço, balança comercial tem superávit de R$ 6,1 bi

A balança comercial brasileira apresentou superávit de US$ 6,133 bilhões em agosto, primeiro mês em que vigorou a sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos a diversos produtos brasileiros, informou hoje o Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços). O crescimento foi de 3,9% em relação a agosto do ano passado.

O que aconteceu

As exportações brasileiras somaram US$ 29,861 bilhões em agosto. O crescimento foi de 3,9% em comparação com os US$ 28,74 bilhões exportados em agosto do ano passado. O resultado foi impulsionado pela agropecuária e indústria extrativista.

Já as importações atingiram US$ 23,728 bilhões no mês passado. A queda foi de 2% em comparação com agosto de 2024 (US$ 23,73 bilhões). Destaque para bens de capital, que caíram 10,1% em valores, e bens de consumo (-9%).