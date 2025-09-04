Assine UOL
No primeiro mês após tarifaço, balança comercial tem superávit de R$ 6,1 bi

Wanderley Preite Sobrinho
Do UOL, em São Paulo
Balança comercial brasileira teve superávit mesmo com restrições ao mercado americano imposta pelo tarifaço de Trump
A balança comercial brasileira apresentou superávit de US$ 6,133 bilhões em agosto, primeiro mês em que vigorou a sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos a diversos produtos brasileiros, informou hoje o Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços). O crescimento foi de 3,9% em relação a agosto do ano passado.

O que aconteceu

As exportações brasileiras somaram US$ 29,861 bilhões em agosto. O crescimento foi de 3,9% em comparação com os US$ 28,74 bilhões exportados em agosto do ano passado. O resultado foi impulsionado pela agropecuária e indústria extrativista.

Já as importações atingiram US$ 23,728 bilhões no mês passado. A queda foi de 2% em comparação com agosto de 2024 (US$ 23,73 bilhões). Destaque para bens de capital, que caíram 10,1% em valores, e bens de consumo (-9%).

No acumulado do ano, o Brasil exportou US$ 227,583 bilhões. O crescimento foi de 0,5% em relação ao acumulado dos oito primeiros meses de 2024, gerando um saldo positivo de US$ 42,812 bilhões.

Já as importações somaram US$ 184,771 bilhões de janeiro a agosto. O valor significa crescimento de 6,9% em comparação com os US$ 172,91 bilhões importados no mesmo período do ano passado.

Com isso, o saldo corrente de comércio foi de US$ 412,354 bilhões nos oito primeiros meses do ano.

Caem exportações para os EUA

As exportações brasileiras para os EUA caíram 18,5% diminuíram para US$ 4,027 bilhões em agosto.

Já as importações de produtos americanos subiram 4,6%, e chegaram a US$ 3,99 bilhões no mês passado.

O tarifaço

O presidente Donald Trump anuncia tarifaço em 2 de abril de 2025
O presidente Donald Trump anuncia tarifaço em 2 de abril de 2025 Imagem: Brendan Smialowski/AFP

O tarifaço de 50% vale desde 6 de agosto. Naquela data, os EUA passaram a cobrar mais 40% sobre as tarifas de 10% que já aplicavam desde abril sobre a importação de produtos brasileiros. Desde então, uma taxa de 50% passou a ser cobrada sobre produtos como café, carnes, pescados, açúcar, cacau e frutas tropicais, como manga e uva. Castanhas, suco de laranja e produtos de aviação civil entraram em uma lista de quase 700 que se livraram da sobretaxa.

As razões para o tarifaço são políticas. Trump implementou a tarifa adicional de 40% sobre o Brasil "para lidar com políticas, práticas e ações recentes do governo brasileiro que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos EUA", escreveu o republicano em sua ordem executiva.

O documento cita o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A Casa Branca classificou o processo contra o ex-presidente como uma "perseguição, intimidação, assédio e censura".

Moraes tem abusado de sua autoridade judicial para ameaçar, atingir e intimidar milhares de seus oponentes políticos.
Comunicado da Casa Branca

As decisões judiciais do Brasil contra big techs também foram mencionadas. O americano acusou o Brasil de tomar "medidas sem precedentes para coagir empresas americanas de forma tirânica e arbitrária" com objetivo de "censurar" discursos políticos, remover usuários e alterar políticas de moderação de conteúdo sob penas de "multas extraordinárias" e processos criminais.

