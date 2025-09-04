Banco Genial renuncia prestação de serviço a fundo alvo da Receita Federal

O Banco Genial diz ter renunciado à prestação de serviço ao fundo associado à instituição que foi alvo da Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Receita Federal, em parceria com a PF (Polícia Federal) e o Ministério Público de São Paulo, há uma semana.

O que aconteceu

Genial afirma que o fundo alvo da Receita foi transferido à instituição em agosto do ano passado. Segundo a instituição, o Radford Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado foi estruturado por outros prestadores de serviço e transferido ao Banco Genial. O ativo está sob investigação devido a seu único cotista, a Usina Itajobi.

Banco afirma que cumpriu "rigorosamente" com as diligências de compliance. A instituição menciona que rastreou toda a estrutura societária do fundo, até a identificação do beneficiário final. Como consequência, optou pela renúncia imediata da prestação de serviços do fundo "até que os fatos sejam devidamente esclarecidos".