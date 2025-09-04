Entenda a situação que fez o BC rejeitar compra do Banco Master pelo BRB

Decisão do BC ocorreu após ofensiva no Congresso. Na véspera do veredito contra a aquisição do Master, lideranças do centrão coletaram assinaturas a favor da urgência para a análise de um projeto de lei que permite ao Congresso a demitir presidentes e diretores da autoridade monetária. O texto alveja atuações do BC "incompatíveis com os interesses nacionais".

Banco estatal ainda pode adotar novas possibilidades. No fato relevante que comunica a negativa da autoridade monetária, o BRB afirmou que vai "examinar as alternativas cabíveis" após ter acesso aos fundamentos para a decisão. A afirmação representa a possibilidade de pedir uma reavaliação do BC ou até mesmo redesenhar os percentuais da proposta inicial de aquisição.

BC ainda não informou as motivações para a recusa. O BRB afirma que aguarda a íntegra da decisão da autoridade monetária. Segundo o banco, a compra do Master faz parte dos planos de desenvolvimento do banco e da região. "A transação representa uma oportunidade estratégica com potencial de geração de valor para o BRB, seus clientes, o Distrito Federal e o Sistema Financeiro Nacional", destaca, em fato relevante.

Operações de risco

Entrave do Master foi originado com ofertas atrativas de CDBs. O Master atraiu investidores ao oferecer títulos com retornos de até 140% do CDI. A taxa supera em 40 pontos percentuais o índice de referência oferecido pelos CDBs (Certificado de Depósito Bancário), que normalmente são atrelados à taxa básica de juros, a Selic.

Modelo expandiu a carteira de ativos do Master nos últimos anos. Com as ofertas agressivas, a carteira em depósitos de CDB do Master saltou de R$ 2,5 bilhões para mais de R$ 40 bilhões desde 2019. Com as operações consideradas de alto risco, o banco passou a enfrentar dificuldades para manter suas operações.