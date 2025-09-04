Bolsa Família de setembro de 2025: veja calendário de pagamentos

Os repasses do Bolsa Família de setembro já têm calendário confirmado, conforme anunciou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O pagamento é organizado de acordo com o dígito final do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão dos beneficiários, e ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

A única exceção acontece em dezembro, quando o cronograma é antecipado para que todas as famílias recebam o benefício antes do Natal, encerrando-se no dia 10.