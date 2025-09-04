Bolsa Família de setembro de 2025: veja calendário de pagamentos

Os repasses do Bolsa Família de setembro já têm calendário confirmado, conforme anunciou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
O que aconteceu
O pagamento é organizado de acordo com o dígito final do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão dos beneficiários, e ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês.
A única exceção acontece em dezembro, quando o cronograma é antecipado para que todas as famílias recebam o benefício antes do Natal, encerrando-se no dia 10.
Datas do Bolsa Família em setembro
NIS final 1: 17/09
NIS final 2: 18/09
NIS final 3: 19/09
NIS final 4: 22/09
NIS final 5: 23/09
NIS final 6: 24/09
NIS final 7: 25/09
NIS final 8: 26/09
NIS final 9: 29/09
NIS final 0: 30/09
Próximos meses do calendário
Setembro: 17 a 30
Outubro: 20 a 31
Novembro: 14 a 28
Dezembro: 10 a 23
Valores e adicionais do programa
Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;
Benefício Complementar (BCO): valor extra para garantir renda mínima de R$ 600 por núcleo familiar;
Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até 6 anos;
Benefício Variável Familiar (BVF): adicional de R$ 50 destinado a gestantes e adolescentes de 7 a 17 anos;
Benefício Variável Nutriz (BVN): acréscimo de R$ 50 por bebê de até 7 meses — disponível a partir de setembro.
Regras para continuar recebendo
Para manter o direito ao auxílio, é necessário cumprir compromissos nas áreas de educação e saúde:
manter crianças e adolescentes de 4 a 17 anos matriculados e frequentando a escola;
realizar o pré-natal durante a gravidez;
acompanhar o crescimento e a nutrição de crianças menores de 7 anos;
garantir que a vacinação esteja em dia, conforme o calendário do Ministério da Saúde.
O não cumprimento dessas condições — como ausência escolar ou vacinas atrasadas — pode levar à suspensão temporária do benefício. Por isso, é essencial estar em dia com as exigências para evitar bloqueios nos pagamentos.
