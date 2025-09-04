Como reavaliar a carteira de investimentos após a recente mudança no IOF

O especialista avalia que, mesmo com a tributação, esse tipo de investimento não perde sua atratividade. "Vai haver investidores preferindo não aplicar por conta do IOF, mas acho que o impacto é bem marginal, principalmente porque a visão correta do investidor tem que ser de longo prazo, de três a seis meses não é o ideal". Segundo ele, o horizonte longo dilui o custo.

Outra grande vantagem dos FIDCs continua sendo a isenção do "come-cotas", o tributo semestral antecipado sobre fundos de renda fixa. Esse elemento é frequentemente visto como um diferencial, um 'pepino' que os FIDCs não têm e que ajuda a preservar o rendimento ao longo do tempo.

Gustavo Moreira, planejador financeiro

Um estudo recente da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercado Financeiro e de Capitais) apontou que os FIDCs foram os que mais cresceram entre os fundos de investimento no primeiro semestre do ano. O produto registrou alta de 51% e R$ 35,2 bilhões de recursos investidos, de acordo com a associação.

O investidor também pode avaliar a compra de cotas do fundo no mercado secundário, se quiser evitar o IOF. Isso porque sobre cotas já existentes, de outro investidor, não incide imposto. "Isso depende da liquidez, no mercado secundário, daquele FIDC específico, mas, para fundos maiores ou com cotas listadas na B3, essa é uma possibilidade real", diz Moreira.

VGBL: o que reavaliar

Antes do decreto, os aportes em VGBL eram isentos de imposto; agora, uma tributação de 5% para grandes aportes anuais será implementada em duas fases. A primeira fase está vigente em 2025: serão cobrados 5% de IOF sobre aportes que, no acumulado de 11 de junho até 31 de dezembro deste ano, ultrapassarem R$ 300 mil por CPF em uma mesma seguradora — exceto os realizados entre 27 de junho e 16 de julho deste ano, que não terão incidência de IOF mas entrarão na conta do limite anual. Na segunda fase, a partir de 1º de janeiro de 2026, será cobrada alíquota de 5% quando as contribuições anuais ultrapassarem R$ 600 mil, independentemente de terem sido depositadas em uma ou várias instituições.