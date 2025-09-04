Assine UOL
Raízen desfaz sociedade da Oxxo após acúmulo de prejuízo; lojas vão fechar?

Gustavo Ávila
Do UOL, em São Paulo
Loja Oxxo em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista
Loja Oxxo em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista Imagem: Divulgação

A Raízen, empresa brasileira de energia e dona dos postos Shell no Brasil, anunciou hoje que deixou a rede varejista Oxxo. A companhia desfez a parceria que mantinha com a mexicana Femsa (maior engarrafadora da Coca-Cola no país), que agora vai administrar as lojas sozinha.

O que aconteceu

Raízen disse em nota que a decisão está ligada ao desejo de "simplificar o portfólio". Na prática, isso significa concentrar mais as operações da empresa, priorizando a parceria com os postos Shell, em detrimento da rede de lojas de conveniência, que acumula prejuízos milionários. As lojas que operam na rede Shell (Shell Select e Shel Café), que também eram parte da sociedade Femsa/Raízen, voltam à administração exclusiva da Raízen.

Lojas Oxxo chegaram ao Brasil em dezembro de 2020. Nos primeiros meses, houve uma expansão repentina dessas lojas de conveniência por todo o país, o que chegou a motivar memes e piadas nas redes sociais.

Meta inicial era inaugurar uma unidade a cada 24 horas no Brasil, mas apenas 78 foram abertas em 2024, e 12 já fecharam em 2025. A maioria das lojas brasileiras está no estado de São Paulo, com presença forte na capital e representação menor em cidades como Campinas e Jundiaí.

Atualmente, são cerca de 603 unidades no Brasil. Em toda a América Latina, são mais de 19.000, com unidades no México, Colômbia, Chile e Peru.

Oxxo vai fechar no Brasil?

Em 2004, a sociedade com a Raízen causou à Femsa um prejuízo de 993 milhões de pesos mexicanos (289,3 milhões de reais); em 2023, foram 406 milhões (118,2 milhões de reais). Em 2023, o Grupo Nós, como se chamava a joint-venture, recebeu R$ 90 milhões em Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.

Mesmo com esses prejuízos milionários, a Femsa diz que deseja fortalecer e continuar expandindo a rede de supermercados no Brasil. Esse posicionamento foi divulgado junto do anúncio de encerramento da parceria com a Raízen.

Agradecemos imensamente a colaboração com a Raízen, fundamental para consolidar a presença do Oxxo no Brasil. À medida que damos o próximo passo rumo à autonomia, continuamos totalmente comprometidos em fortalecer e expandir o Oxxo neste mercado vibrante. O Brasil permanece como um foco fundamental na estratégia de crescimento de longo prazo da Femsa.
Constantino Spas, executivo-chefe de Proximidade Américas e Divisão de Mobilidade da Femsa

O extinto Grupo Nós nunca divulgou faturamento, mas disse ter crescido 33,8% no segundo trimestre de 2025. A alta é em comparação ao mesmo período do ano passado.

