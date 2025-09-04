Raízen desfaz sociedade da Oxxo após acúmulo de prejuízo; lojas vão fechar?

Meta inicial era inaugurar uma unidade a cada 24 horas no Brasil, mas apenas 78 foram abertas em 2024, e 12 já fecharam em 2025. A maioria das lojas brasileiras está no estado de São Paulo, com presença forte na capital e representação menor em cidades como Campinas e Jundiaí.

Atualmente, são cerca de 603 unidades no Brasil. Em toda a América Latina, são mais de 19.000, com unidades no México, Colômbia, Chile e Peru.

Oxxo vai fechar no Brasil?

Em 2004, a sociedade com a Raízen causou à Femsa um prejuízo de 993 milhões de pesos mexicanos (289,3 milhões de reais); em 2023, foram 406 milhões (118,2 milhões de reais). Em 2023, o Grupo Nós, como se chamava a joint-venture, recebeu R$ 90 milhões em Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.

Mesmo com esses prejuízos milionários, a Femsa diz que deseja fortalecer e continuar expandindo a rede de supermercados no Brasil. Esse posicionamento foi divulgado junto do anúncio de encerramento da parceria com a Raízen.