Dólar ronda estabilidade e Bolsa tem leve alta após dados fracos dos EUA

O dólar abriu em leve alta frente ao real, mas reduziu o ritmo de valorização após dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos ficarem abaixo do esperado, reforçando as apostas de corte de juros pelo Federal Reserve ainda neste mês; já o Ibovespa também iniciou o dia em leve alta.

O que está acontecendo

O dólar comercial abriu o pregão em leve alta frente ao real, mas passou a rondar a estabilidade. Às 11h02, a moeda norte-americana subia levemente 0,01%, vendida a R$ 5,453. O dólar turismo também rondava a estabilidade com avanço de 0,02%, cotado a R$ 5,665.

Economia dos EUA mostra desaceleração e influencia no recuo do dólar. Como os investidores estão atentos às próximas decisões do Fed, os dados sobre o mercado de trabalho podem influenciar o comportamento do dólar no mundo. A moeda passou a perder força ante o real e rondar a estabilidade após a divulgação de números da geração de postos de trabalho no setor privado em agosto abaixo do esperado. Foram 54 mil vagas de trabalho contra a estimativa de 75 mil vagas projetada por parte do mercado.