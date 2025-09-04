'Funcionário improdutivo é pior do que afastado', diz CEO da Pipo Saúde

"Saúde mental tem impactado muito as empresas, principalmente quando elas olham para afastamentos. Então, o número de afastamentos por saúde mental, quando a gente olha para INSS e atestado, tem aumentado muito. E isso faz com que a empresa precise contratar funcionários temporários para lidar com essa falta", afirmou ela.

Uma segunda coisa que é mais difícil de medir, mas eu acredito muito que isso é até pior do que a falta, é aquela sensação de média produtividade. 'Tô no trabalho, mas meio que não faço nada', que é o que a gente chama de presenteísmo. Manoela Mitchell, CEO da Pipo Saúde

Para a CEO da Pipo Saúde, as empresas têm ganhado mais consciência sobre o assunto. "Mas eu ainda não acho que a gente, como sociedade, acertou qual é a solução para esse problema, porque é multifatorial".

Apesar de o problema ser antigo, Manoela considera que o debate sobre o assunto é recente.

"As pessoas estão com uma carga cognitiva alta, porque elas trabalham de casa, aí tem o WhatsApp do trabalho, o WhatsApp da vida pessoal, a mensageria corporativa, como Teams e Slack, as tarefas do trabalho... Essa carga cognitiva em excesso, junto com problemas de caráter pessoal, às vezes com tempo de locomoção em excesso, com solidão aumentando, estão levando a gente pra um lugar bem desafiador", disse ela.