Como é novo Vale Gás, que Lula lança hoje e atende a 15 milhões de famílias

Segundo o governo, isso facilita o acesso para os beneficiários. No modelo atual, as famílias recebe um auxílio referente ao botijão, o que gerou reclamações em relação à inflação e à discrepância do valor do GLP (gás liquefeito de petróleo) em diferentes regiões.

Ainda não está claro que empresas fornecerão o serviço nem como foram escolhidas. Cada região deverá ter um número certo de companhias distribuidoras cadastradas para a distribuição do benefício.

Programa de olho em 2026

O projeto, anunciado há tempos por Lula, será lançado em uma das maiores comunidades de Belo Horizonte. Vitrine do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), que deve se lançar ao Senado no ano que vem, a proposta deve ser uma das bandeiras do PT para 2026.

O auxílio faz parte do pacote de combate à fome de Lula. Com a saída do país do Mapa da Fome da ONU (Organização das Nações Unidas) e o pequeno recuo na inflação dos alimentos, o presidente avaliava que o acesso ao gás era a última peça a completar da equação.

O programa se encaixa ainda no discurso de sustentabilidade de Lula. É o chamado "cozimento limpo", uma das bandeiras da primeira-dama Janja da Silva. Segundo o Sindigás (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo), o programa deve reduzir em até 50% o uso de lenha pelas famílias.