Governo autoriza nomeação de 1.807 aprovados do CNU; veja cargos

Auditor Fiscal do Trabalho (AFT) - 855 vagas

Analista em Tecnologia da Informação (ATI) - 182 vagas

Analista de Infraestrutura (AI) - 279 vagas

Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual - 191 vagas

Técnico Administrativo - 28 vagas

Analista de Dados e Controle de Qualidade - 12 vagas

Analista de Requisitos Processuais, Normativos, Econômicos e Financeiros - 218 vagas

Analista Técnico em Edificações - 8 vagas

A portaria estabelece dois requisitos para a concretização das nomeações: a existência de vagas na data da nomeação e a declaração de adequação orçamentária e financeira dos órgãos. As oportunidades nos órgãos da Saúde são temporárias e têm contrato de quatro anos.

2ª edição do CNU

O CNU está em sua segunda edição. Ao todo, o Enem dos Concursos oferece 3.652 vagas disponíveis em 32 órgãos públicos.

As vagas foram organizadas em nove blocos temáticos com cargos da mesma área de atuação. Elas foram divididas em: 65% para ampla concorrência, 25% para pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência.