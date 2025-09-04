INSS de setembro de 2025: veja calendário com as datas de pagamento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. As liberações seguirão o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o padrão já utilizado para garantir maior organização e previsibilidade aos segurados.

O que aconteceu

Quem recebe até um salário mínimo terá o valor creditado entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já os beneficiários com rendimentos acima do piso nacional terão os depósitos realizados entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS paga mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a valores de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que ganham acima desse patamar.