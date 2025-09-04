Lula lança programa 'Gás do Povo': quem tem direito e como vai funcionar

Em vez do benefício em dinheiro, agora cada família vai retirar diretamente o botijão de gás nas revendedoras credenciadas pelo governo federal. "A mudança aumenta a eficiência, a transparência e o controle da política pública", destacou o governo.

A operacionalização do programa será feita de diversas formas:

Por meio de um aplicativo gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), onde o beneficiário poderá localizar revendas credenciadas e acessar o vale eletrônico; Com o cartão do próprio programa que será criado; Por meio de vale impresso a ser retirado nas agências da Caixa Econômica Federal ou em lotéricas; Com o cartão do Bolsa Família.

A distribuição dos botijões deve começar a partir de 30 de outubro, e a previsão é que cerca de 65 milhões de botijões sejam distribuídos por ano. O programa substituirá o Auxílio Gás e deve atender cerca de 15,5 milhões de famílias.

Um botijão desse sai da Petrobras, com 13 quilos de gás, a R$ 37. Ele chega em muitos lugares a R$ 150, R$ 140, a R$ 130. É um absurdo a diferença entre o preço da Petrobras e o preço que o gás chega Lula

Hoje, a Região Nordeste concentra o maior número de famílias contempladas. A estimativa é que mais de 7,1 milhões de famílias nordestinas sejam atendidas. Na sequência aparecem Sudeste (4,4 milhões), Norte (2,1 milhões), Sul (1,1 milhão) e Centro-Oeste (889 mil).