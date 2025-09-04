Salário mínimo 2025: confira o valor atualizado que deve ser pago

O novo valor do salário mínimo começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o reajuste para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o aumento esteja válido desde janeiro, o pagamento só ocorre em fevereiro porque os salários são liberados sempre no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, a atualização aparece apenas no contracheque atual.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que um empregado pode receber por mês em atividades formais. Ele também serve de referência para cálculos de benefícios trabalhistas, previdenciários e assistenciais concedidos pelo governo federal.