FGTS 2025: veja quando você pode fazer o saque-aniversário

Na forma tradicional, chamada saque-rescisão, o trabalhador desligado da empresa sem justa causa pode resgatar todo o saldo disponível no FGTS, além da multa, quando houver.

No saque-aniversário, o dinheiro é liberado já no primeiro dia útil do mês de nascimento, e o prazo para retirada é de 60 dias.

Como aderir à modalidade?

A escolha pelo saque-aniversário é opcional e pode ser feita por meio do site ou do aplicativo oficial do FGTS. Nesses canais, o trabalhador precisa indicar uma conta bancária para receber o valor. Segundo a Caixa, se o pedido for feito dentro do mês de aniversário, o depósito ocorre em até 5 dias úteis.

O aplicativo também permite solicitar a volta ao saque-rescisão. No entanto, a alteração só será efetivada após 24 meses, a contar do primeiro dia do 25º mês seguinte à solicitação, desde que não exista contrato de antecipação em vigor.

Qual o valor do saque?

O cálculo do saque-aniversário é feito com base em uma alíquota progressiva, que varia de 5% a 50% sobre o montante total das contas vinculadas ao FGTS, acrescida de uma parcela adicional que depende do saldo acumulado.