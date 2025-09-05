Auxílio Gás 2025: saiba quando será o próximo pagamento

O valor pago corresponde a 100% do preço médio nacional de um botijão de 13 kg, calculado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, o repasse foi de R$ 108 por família.

Para se enquadrar, a renda per capita deve ser de no máximo meio salário mínimo. Também têm direito os lares que já recebem o Bolsa Família ou outros auxílios do governo.

Os créditos são transferidos para contas bancárias existentes, sejam elas digitais ou tradicionais. Caso o beneficiário não possua conta ativa, a Caixa Econômica Federal cria automaticamente uma poupança digital em seu nome. O saque pode ser feito em até 120 dias após a liberação.