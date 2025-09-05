Calendário do Bolsa Família 2025: veja as datas de pagamento em setembro

Os depósitos do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm calendário confirmado, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

A liberação segue a ordem do dígito final do NIS (Número de Identificação Social), presente no cartão do beneficiário.

Os repasses são feitos nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando as datas são antecipadas para que todos recebam antes do Natal, finalizando no dia 10.