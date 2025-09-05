Após dados fracos de emprego, Trump critica Powell sobre demora com juros

Os juros dos EUA estão na faixa de 4,25% a 4,5% ao ano desde dezembro de 2024. Em agosto, Powell levantou preocupação com a desaceleração no mercado de trabalho e sinalizou a possibilidade de uma revisão da política monetária na reunião de 16 e 17 de setembro.

Economistas apontam repressão à imigração e tarifas como problema. Especialistas ouvidos pela agência Reuters disseram que as medidas contra os imigrantes reduziram a mão de obra disponível. O payroll de agosto marca também o quarto mês consecutivo de crescimento abaixo de 100 mil vagas. Esse é o ritmo mais fraco desde o primeiros meses da pandemia de Covid-19. Economistas afirmam que essa sequência de dados fracos está ligada à aplicação do pacote de tarifas anunciado por Trump em 2 de abril, o chamado "Dia da Libertação", que elevou impostos sobre produtos estrangeiros e acabou pressionando empresas.

A taxa de desemprego aumentou de 4,2% em julho para 4,3%. Aumento em parte é causado pelo aumento de pessoas entrando na força de trabalho. Parte da forte desaceleração na criação de empregos pode estar ligada a um fator sazonal. O número inicial de vagas de agosto costuma apresentar viés de baixa, com revisões posteriores apontando resultados mais fortes. Ainda assim, o crescimento do emprego perdeu fôlego de forma significativa, com média de 29 mil postos por mês nos últimos três meses, contra 82 mil no mesmo período de 2024.

O salário médio por hora somou US$ 36,53 em agosto, alta de 0,3% ante o mês anterior. Já na base anual, o salário médio por hora subiu 3,7% em agosto.

Mercado financeiro aposta no corte de juros. A expectativa por uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa de juros nos Estados Unidos pelo Fed em setembro subiu para 12% após a divulgação do payroll fraco, segundo dados compilados pelo CME Group.

