Bolsa bate máxima histórica com aposta em corte de juros nos EUA; dólar cai

O dólar comercial recua 1,06%, cotado a R$ 5,390, e a Bolsa brasileira avança mais de 1% hoje e atingiu 143.345,92 pela primeira vez na história, após a divulgação do payroll nos Estados Unidos, que mostrou criação de empregos bem abaixo do esperado e reforçou as apostas de corte de juros pelo Federal Reserve ainda neste mês.

O que está acontecendo

O dólar comercial abriu o pregão, às 9h, em queda e ampliou a desvalorização frente ao real. Às 11h10, a moeda norte-americana caía 1,06%, vendida a R$ 5,390. O dólar turismo, usado por quem viaja, também caía 1,12%, cotado a R$ 5,598.

Movimento de queda ganhou intensidade após a divulgação de novos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos com números "bem abaixo" do esperado. O payroll, relatório de empregos, é a principal métrica do mercado de trabalho no país e indicou que, em agosto, a economia dos EUA criou 22 mil empregos em agosto, em termos líquidos. Os analistas esperavam a criação de até 104 mil vagas, com uma média de 76 mil.