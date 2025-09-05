Superávit é 'vitória do Brasil' após tarifaço, diz presidente da Apex

Após um mês de apreensão provocada pelo tarifaço de 50% que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs a produtos do Brasil como retaliação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governo brasileiro comemora como vitória o resultado do superávit comercial de US$ 6,1 bilhões de dólares no mês de agosto. Depois de costurar tratados comerciais "em todos os continentes", destravar o acordo do Mercosul com a União Europeia e aumentar suas exportações para China, o Brasil agora mira a Índia, "o maior potencial que temos para exportar", afirmou ao UOL Jorge Viana, presidente da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. "É uma vitória para o Brasil. Não estamos pessimistas quanto o dia de amanhã."

Veja os principais trechos da entrevista:

Brasil tem superávit após tarifaço