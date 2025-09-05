Já programava aos 9 anos: como único jovem não-herdeiro virou bilionário

Negócio se tornou próspero —e o jovem bilionário aparece na lista da Forbes desde 2022. Atualmente, Franceschi teria um patrimônio avaliado em R$ 3,3 bilhões, segundo a revista.

Ascensão do 'hacker mirim'

Pedro Franceschi teve um início precoce no mundo digital e, aos 9 anos, já programava. Aos 12, conseguiu desbloquear o iPhone 3 no Brasil.

Aos 15 anos, antes que a própria Apple lançasse o serviço, ele conseguiu fazer a assistente Siri falar português. Pouco depois, aos 16 anos, ele conheceu Henrique ainda através do Twitter, quando participavam de um debate a respeito de diferentes tipos de programação de softwares, contou Dubugras à BBC em 2015.

Os dois começaram uma parceria apenas online no início, com Henrique vivendo em São Paulo e Pedro no Rio na época em que o primeiro criou um aplicativo de namoro. Ao perceber que as mulheres que utilizavam seu app AskMeOut eram mais seletivas, Henrique teve a ideia de cobrar os homens por cada "like", o que equilibraria a equação e os tornariam seletivos também.

Pedro então ajudou Henrique a desenvolver um sistema de pagamento melhor para o aplicativo: a Pagar.me. A solução criada pela dupla em 2013 era um sistema que funcionava de forma semelhante ao PayPal e visava simplificar o cadastro, o pagamento e a aprovação de compras feitas online.