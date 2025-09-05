Fintechs reduzem o custo do crédito bancário no Brasil, mostra estudo

Evolução fez total de usuários ativos do sistema financeiro disparar. Entre janeiro de 2018 e maio de 2025, o sistema de pagamentos brasileiro mais do que dobrou. O total de pessoas jurídicas com acesso ao SFN aumentou 312% no período e alcançou 13,7 milhões de usuários. Já a quantidade de pessoas físicas, o aumento foi de 114%, para 163 milhões de clientes. A evolução colocou o Brasil como um dos países de referência do Banco Mundial no quesito de inclusão financeira.

Concentração bancária permanece em patamares elevados. Apesar de reconhecer os avanços recentes, o presidente da Zetta, Eduardo Lopes destaca que quase dois terços (65%) dos depósitos do Brasil continuam centralizados nos cinco grandes bancos de varejo (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Santander). "As cinco maiores fintechs têm, aproximadamente, 6%", relata ele.

Situação mantém spread bancário elevado no mercado nacional. As Estatísticas Monetárias e de Crédito, do BC, mostram que a atual diferença entre as taxas no mercado nacional era de 20,3%, em julho. "Quanto mais concentrado, maior é o spread, e o Brasil tem um dos maiores spreads do mundo", afirma Lopes. Em 2023, o país registrou o terceiro maior spread global, atrás apenas do Zimbábue e Madagascar.

Tivemos uma entrada muito grande de grandes players, mas ainda tem uma concentração grande nas métricas de ativos e de crédito.

Eduardo Lopes, presidente da Zetta

Cenário é confirmado pelo FMI (Fundo Monetário Internacional). Em relatório sobre a economia nacional, a instituição elogia a atuação do BC em prol da regulamentação das fintechs e diz que a iniciativa melhorou o funcionamento do sistema bancário. O FMI destaca que a competição reduziu as taxas de empréstimo em 2,9 pontos percentuais e a margem líquida de juros em 1,3 pontos percentuais.

Novos serviços têm maior relação com o perfil da população. Os modelos de negócio para atender a sociedade brasileira são mencionados como inadequados. A entrada de produtos mais alinhados com a demanda das famílias contribuiu para a bancarização de empresas e consumidores. "Fizeram isso tudo com um custo de servir significativamente mais baixo do que os incumbentes à época, graças ao uso intensivo de novas e modernas tecnologias", avalia o estudo.