BC cria limite de R$ 15 mil para Pix e TED de instituições não autorizadas

As mudanças começam a valer assim que a portaria sobre as medidas for publicada. A previsão do BC é que aconteça ainda hoje.

Para ter acesso direto ao sistema do Pix, as instituições financeiras precisam cumprir um rígido protocolo de segurança e serem autorizadas pelo BC. Atualmente, estão na fila, pedindo essa autorização, 142 instituições financeiras, sendo 72 instituições de pagamento (que oferecem contas transacionais mas não produtos de crédito, por exemplo) e 70 de outros segmentos financeiros. O BC espera receber mais 14 solicitações neste ano e 76 no ano que vem.

Com as novas regras, o BC espera coibir novos ataques ao sistema do Pix. Depois da mudança, para fazer desvios de maior volume, os criminosos teriam que realizar uma grande série de transferências individuais de até R$ 15 mil, o que daria mais trabalho e facilitaria o rastreamento dos destinatários.

Ataques crescem

Hackers passaram a avançar no sistema financeiro. Diversas invasões foram identificadas pelo BC nos últimos meses. Entre os alvos recentes aparecem a fintech Monbank, a Sinqia e a C&M Software. As perdas estimadas nas ações foram de, respectivamente, R$ 4,9 milhões, R$ 710 milhões e R$ 1 bilhão.

Caso mais recente não atingiu a infraestrutura do Pix. Diferentemente doa ataques anteriores, a invasão da Monbank atingiu o sistema de transferências via TED. A fintech afirma que conseguiu recuperar o valor desviado e comunicar o BC e a Polícia Federal sobre a ocorrência.