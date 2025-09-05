BC cria limite de R$ 15 mil para Pix e TED de instituições não autorizadas

Após uma série de ataques ao sistema do Pix nas últimas semanas, o BC (Banco Central) anunciou medidas para desencorajar novas investidas do crime organizado. Entre as mudanças, que devem entrar em vigor hoje, está a criação de um limite de R$ 15 mil para Pix e TED feitos por meio de instituições financeiras não autorizadas pelo BC a operar diretamente nesse sistema — de forma geral, fintechs menores que realizam transações via outras, maiores, que são autorizadas.
O que aconteceu
O BC divulgou novas normas para a segurança do sistema financeiro, alterando as operações de algumas instituições no que diz respeito aos mecanismos de pagamentos. O foco das mudanças é impedir invasões e ataques, a exemplo dos que causaram prejuízos bilionários nos últimos meses no país.
As transferências bancárias via Pix e TED feitas por instituições não autorizadas passarão a ter um novo limite de R$ 15 mil por transação. O teto valerá para pessoas físicas (consumidores) e jurídicas (empresas).
As mudanças começam a valer assim que a portaria sobre as medidas for publicada. A previsão do BC é que aconteça ainda hoje.
Para ter acesso direto ao sistema do Pix, as instituições financeiras precisam cumprir um rígido protocolo de segurança e serem autorizadas pelo BC. Atualmente, estão na fila, pedindo essa autorização, 142 instituições financeiras, sendo 72 instituições de pagamento (que oferecem contas transacionais mas não produtos de crédito, por exemplo) e 70 de outros segmentos financeiros. O BC espera receber mais 14 solicitações neste ano e 76 no ano que vem.
Com as novas regras, o BC espera coibir novos ataques ao sistema do Pix. Depois da mudança, para fazer desvios de maior volume, os criminosos teriam que realizar uma grande série de transferências individuais de até R$ 15 mil, o que daria mais trabalho e facilitaria o rastreamento dos destinatários.
Ataques crescem
Hackers passaram a avançar no sistema financeiro. Diversas invasões foram identificadas pelo BC nos últimos meses. Entre os alvos recentes aparecem a fintech Monbank, a Sinqia e a C&M Software. As perdas estimadas nas ações foram de, respectivamente, R$ 4,9 milhões, R$ 710 milhões e R$ 1 bilhão.
Caso mais recente não atingiu a infraestrutura do Pix. Diferentemente doa ataques anteriores, a invasão da Monbank atingiu o sistema de transferências via TED. A fintech afirma que conseguiu recuperar o valor desviado e comunicar o BC e a Polícia Federal sobre a ocorrência.
Infiltração do crime organizado também preocupa o BC. Na semana passada, a Operação Carbono Oculto revelou esquemas de fraude e lavagem de dinheiro relacionados à facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Mais de 1.000 postos de combustíveis, fintechs e fundos de investimento apareceram entre os envolvidos nas irregularidades do esquema que teria movimentado ao menos R$ 52 bilhões nos últimos quatro anos.
Tratamento das fintechs foi igualado ao dos bancos. Diante das irregularidades investigadas, a Receita publicou o ato normativo para ampliar a fiscalização e combater crimes relacionados às empresas financeiras. Com a mudança, as empresas financeiras precisarão dar informações ao Fisco sobre todas as movimentações.
