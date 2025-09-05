Pagamento do INSS de setembro: veja datas de depósito dos benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. Os depósitos seguirão a ordem do número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o modelo já utilizado para garantir mais organização e previsibilidade ao processo.

O que aconteceu

Segurados que recebem até um salário mínimo terão os créditos efetuados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles que recebem acima do piso nacional terão seus valores liberados entre os dias 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS paga mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Deste total, cerca de 28,2 milhões correspondem a valores de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse patamar.