Já escondeu lanche na bolsa? Cinema pode barrar cliente por levar comida?

Um vídeo de um grupo de amigas sendo barrado de entrar em uma sessão de filme em um cinema de Sorocaba (SP) repercutiu nas redes sociais nos últimos dias. Nas imagens, elas afirmam que foram impedidas de entrar na sala por levarem o próprio alimento para ser consumido —não comprando o que é oferecido na bonbonnière da rede.

"Pensamos que seria um dia tranquilo, mas fomos barradas de entrar com o nosso lanche no cinema", escreveu uma delas na postagem do TikTok. É possível ver que elas carregam embalagens de fast food e uma lata de energético. "Não é nenhuma feijoada, nenhum marmitex", completa outra do grupo.

Duas das meninas que aparecem na primeira filmagem, que se identificaram como Letícia e Lauren, gravaram um outro material explicando que o episódio aconteceu no último dia 30 em um cinema no interior de São Paulo. Elas não especificam qual a rede de cinema que elas foram. Letícia contou que, em outras oportunidades, já levou o próprio alimento para sessões e nunca teve problema.