Veja as 79 instituições que terão limite de R$ 15 mil no Pix e TED

O BC (Banco Central) estabeleceu um limite de R$ 15 mil para Pix e TED feitos por meio de instituições financeiras não autorizadas a operar diretamente no sistema financeiro.
O que aconteceu
Limite do Banco Central será aplicado a 79 instituições. A norma atinge instituições de pagamento de pequeno porte que realizam transações via outras, maiores. A estimativa da autoridade monetária é de que somente 0,03% do total de contas do sistema será afetado.
Instituições precisam cumprir protocolos de segurança. Estão na fila em busca da licença 142 instituições financeiras, das quais 72 são instituições de pagamento (que oferecem contas transacionais, mas não produtos de crédito, por exemplo) e 70 de outros segmentos financeiros.
Algumas instituições de diversos tipos funcionam e se ligam ao sistema por intermédio e um prestador de serviço terceirizado, que é um prestador de serviço de tecnologia. Não é uma financeira e, por isso, não está embaixo da supervisão do Banco Central.
Gabriel Galípolo, presidente do BC
Situação das instituições pode ser consultada no site do BC. Para isso, os consumidores devem acessar a página "encontre uma instituição regulada/supervisionada". As informações são disponibilizadas a partir da pesquisa pelo nome ou CNPJ da instituição desejada. A relação completa das instituições (aprovadas e não autorizada) pode ser consultada neste link.
Veja a lista das instituições não autorizadas
- 6pay Ip
- 7trust Finance & Tax Asset
- A Bank
- Aibr Ip Ltda.
- Ailog Ip Ltda.
- An Space Pay
- Aptare
- Authpay Instituição De Pagamento
- B91
- Bankoso Instituição De Pagamento
- Bankrow Ip S.A.
- Bankry
- Bass Pago
- Bipa Instituição De Pagamento
- Blu Pay
- Bns Capital Pagamentos Ltda.
- Brx Bank Ip Ltda.
- Cardpay
- Cartwave
- Cf Bank
- Cicllos Pay
- Clube Agro
- Codepay
- Corpx Bank Ip S.A.
- Csu Digital Ip S.A.
- Dizconta
- Dmcard
- Dolarapp
- Dotzpay Ip
- E2 Ip Ltda.
- Easy Pago
- Ecomovi
- Enoq Bank
- E-Prepag
- Equis Bank
- Expag Soluções Em Pagamentos
- Grecale Soluções Em Meios De Pagamento
- Hyper Wallet Ip Ltda.
- Ibba
- Infopago
- Ipag Pagamentos Digitais
- Kredit Ip S.A.
- Libercard
- Logcard Brasil
- Lyra Collect
- Magen Ip
- Mapbank
- Modabank
- Money Cloud Ip S.A.
- Mount Pay
- Muito Ip Ltda.
- Ndd
- Nel3 Pay Ip Ltda.
- Next Serviços E Negócios Ltda.
- Nstech Ip S.A.
- Nuvende
- Only Up
- Owem Pay
- Pagare
- Pagbem
- Pagstar Ip S.A.
- Pay Tudo Soluções E Serviços
- Pgweb Ip Ltda.
- Phi Ip S.A.
- Planium Instituição De Pagamento
- Ppro Brasil
- S3 Bank Ip S.A.
- Saq
- Serveloja
- Simpay Pagamentos Ltda.
- Stn
- Unlimit Ip Ltda.
- Valepay Brasil Ip
- Valloo Pagamentos
- Viatech Ip Ltda.
- Villela Ip S.A.
- Volus Ip
- Work 8 Instituição De Pagamento
- Yaw Ip S.A.
