Veja as 79 instituições que terão limite de R$ 15 mil no Pix e TED

O BC (Banco Central) estabeleceu um limite de R$ 15 mil para Pix e TED feitos por meio de instituições financeiras não autorizadas a operar diretamente no sistema financeiro.

O que aconteceu

Limite do Banco Central será aplicado a 79 instituições. A norma atinge instituições de pagamento de pequeno porte que realizam transações via outras, maiores. A estimativa da autoridade monetária é de que somente 0,03% do total de contas do sistema será afetado.

Instituições precisam cumprir protocolos de segurança. Estão na fila em busca da licença 142 instituições financeiras, das quais 72 são instituições de pagamento (que oferecem contas transacionais, mas não produtos de crédito, por exemplo) e 70 de outros segmentos financeiros.