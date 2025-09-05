Tribunal do Cade aprova incorporação da BRF pela Marfrig

A aprovação do negócio não teve restrições porque ele não prejudicaria a concorrência. A participação conjunta das empresas nos mercados com sobreposição horizontal, em que ambas ofertam produtos semelhantes e concorrentes, é inferior a 20%, percentual abaixo do patamar de posição dominante, segundo a decisão.

Quando uma companhia atua em uma etapa da cadeia produtiva e a outra em estágio subsequente ou anterior, a fatia de cada parte é inferior a 30%, reduzindo a possibilidade de fechamento de mercado.

Cade, em nota

Fábrica Marfrig Imagem: Divulgação

O caso foi analisado pelo Cade após a Minerva Foods alegar riscos concorrenciais. Como a Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (Salic) é acionista da Marfrig e também detém participação na própria Minerva, essa relação poderia gerar riscos de efeitos coordenados. Em seu voto, o presidente do Cade e relator do caso, Gustavo Augusto, escreveu que essa relação "não faz parte do objeto analisado nesta operação".

O conselheiro Victor Fernandes disse que o suposto risco não representa preocupações ao mercado De acordo com ele, diz o Cade, existem "mecanismos que impedem a troca de informações sensíveis" e o caráter financeiro do investimento da Salic e as regras estatutárias da BRF "vedam a participação em decisões em caso de conflito de interesses".

O Tribunal, por maioria, seguiu o voto de Fernandes e não reconheceu o pedido da Minerva Foods. No mérito, o colegiado, por unanimidade, manteve a decisão da SG/Cade e aprovou a operação.