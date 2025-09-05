O dia em que Bill Gates 'freelou' atendendo clientes na empresa da filha

Fundador da Microsoft, Bill Gates viveu recentemente uma experiência nada usual. Ele aceitou o pedido feito pela filha, Phoebe, e passou horas trabalhando no atendimento ao cliente de sua startup, a Phia.

O que aconteceu

Entrei no mundo das startups novamente. Quando sua filha pergunta se você estaria disposto a trabalhar um turno no atendimento ao cliente da startup dela, a única resposta certa é sim Bill Gates, em post no LinkedIn

Bill Gates fez a revelação em uma publicação no LinkedIn que também ajudou a promover a startup. Ele contou que a experiência o ajudou a lembrar que "a melhor maneira de entender como algo funciona — ou onde há falhas — é indo direto às pessoas que o utilizam".