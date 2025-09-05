Pantene celebra 80 anos com campanha de influência voltada à geração Z

Antigamente, o plano de marketing era menor. Agora, temos que buscar outras linhas, com a sofisticação do target, do perfil e de que tipo de conteúdo essa pessoa busca, se mais técnico ou mais hype. Há uma sofisticação e uma granularidade enorme nos planos de hoje.

Nós participamos da celebração global de 80 anos da marca, na Suíça. Levamos a Juliette, que é embaixadora da marca há 4 anos, e um cabeleireiro influenciador, o Alan Vivier, uma grande autoridade em cuidados com o cabelo. Mas entendemos que, para celebrarmos o aniversário aqui, realmente precisaríamos convidar as consumidoras para participar desse movimento.

E, assim, surgiu esse grande plano de marketing de influência, também focado em conteúdo gerado pelo usuário (UGC). Na minha pirâmide de influência, tenho as embaixadoras da marca, um squad formado por influenciadores que trabalham com a marca mais a longo prazo e tenho o UGC incentivado, com uma ajuda de custo.

Mas também tenho o UGC que só dou produto e tenho aquele consumidor que apenas incentivo com uma promoção. Nesse ecossistema, totalmente interligado, a gente consegue gerar essa conversa, essa relevância, que a consumidora brasileira espera.

Pantene tem 80 anos, sendo 40 como parte da P&G. Quais são os pontos positivos e cuidados de se ter uma marca forte, sabendo que muitas marcas fundadas por celebridades e criadores de conteúdo têm invadido esse mercado?

Acho que ainda não temos o impacto das marcas criadas por influencers hoje na categoria de beleza de cabelo no Brasil. Mas entendo que, com o crescimento do marketing de influência, houve uma grande disrupção em toda a nossa comunicação.