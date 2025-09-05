Estes são os 5 livros recomendados pelo 10º homem mais rico do mundo

Aos 95 anos de idade, Warren Buffet segue firme no top 10 das pessoas mais ricas do mundo, segundo lista dos bilionários da Forbes de setembro. Décimo colocado, ele figura com um patrimônio líquido de US$ 150,4 bilhões (R$ 812 bilhões na cotação atual), US$ 7 bilhões a mais do que em agosto, quando aparecia na nona colocação.

Ao site do Blinkist, aplicativo que reúne insights de livros de não ficção em leituras e áudios de 15 minutos, Warren Buffet indica cinco livros para quem deseja mudar de vida, assim como ele.

Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas (Dale Carnegie)

Lançado em 1936, "Como fazer amigos e influenciar pessoas" é considerado a Bíblia dos relacionamentos interpessoais. O livro é resultado de uma série de palestras de Dale Carnegie, que venceu uma infância pobre para se transformar em um dos oradores mais famosos dos Estados Unidos.