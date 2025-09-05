Salário mínimo 2025: confira o valor atualizado do piso nacional

O salário mínimo nacional passou a ser creditado com o valor atualizado em fevereiro, fixado em R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste esteja em vigor desde janeiro, o pagamento só foi sentido no mês seguinte, já que os salários são sempre recebidos após o período trabalhado. Por isso, a correção só apareceu no contracheque de fevereiro.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que um trabalhador pode receber por mês em atividades formais. Ele também serve como referência para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas administrados pelo governo federal.