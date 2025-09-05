Saque-aniversário do FGTS: veja calendário até o final de 2025

No formato tradicional do FGTS (saque-rescisão), quem é dispensado sem justa causa pode retirar o valor integral da conta, somado à multa de 40% quando devida.

Já no saque-aniversário, o dinheiro fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador, e o prazo para resgate é de 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou pelo site oficial do FGTS. Durante o processo, o trabalhador deve informar uma conta bancária para receber o crédito. O valor é liberado em até 5 dias úteis após o pedido, desde que realizado dentro do mês de aniversário, segundo informações da Caixa Econômica Federal.

Também é possível solicitar o retorno ao saque-rescisão por meio do aplicativo, desde que não haja antecipação contratada. No entanto, a mudança só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

Qual é o valor do saque-aniversário?

O cálculo do valor segue uma tabela com alíquotas que variam entre 5% e 50% do saldo total das contas do FGTS, acrescidas de uma parcela adicional, conforme o montante disponível.