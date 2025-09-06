'Elite' do gado, Wagyu busca ampliar presença no Brasil e no Japão

A associação está promovendo eventos em parcerias com sindicatos rurais e batendo de porta em porta nas fazendas do estado para apresentar o Wagyu e seus atrativos. Quem aceitar ganha pelo menos um ano de assessoria técnica gratuita. Atualmente, o Rio Grande do Sul tem cerca de 2.000 animais da raça, o terceiro maior rebanho Wagyu do Brasil, atrás de Minas Gerais e São Paulo. A estimativa é de pelo menos dobrar o rebanho gaúcho de Wagyu em cinco anos.

A marmorizada carne da raça Wagyu Imagem: Divulgação/World Steak Challenge

O apelo financeiro é grande: enquanto um animal da raça nelore e gera para o produtor um lucro de cerca de R$ 6.000, o Wagyu, com seu luxuoso mercado de nicho, deixa R$ 40 mil líquidos nas mãos dos cerca de 80 criadores nacionais, ou até mais, dependendo da qualidade da carne. "Uma pequena propriedade rural dificilmente vai conseguir um faturamento tão grande trabalhando com produção de grãos, por exemplo", compara Zanella. Para o consumidor final, um quilo de picanha Wagyu sai por volta de R$ 1.000.

Gado sem estresse

Naturalmente, obter tamanha lucratividade exige dedicação. Enquanto um animal de outras raças é abatido com uma idade de 18 a 24 meses, no caso do Wagyu o criador precisa esperar entre 28 e 36 meses. Além disso, ele demanda mais mão de obra, custos mais elevados com ração e instalações e também um maior investimento inicial: um reprodutor para iniciar o rebanho chega a valer R$ 40.000. Um Wagyu exige um investimento de R$ 15 mil a R$ 20 mil ao longo do seu ciclo de vida.

O objetivo de todo esse esforço é criar bois e vacas bem alimentados e sem estresse, o que, segundo especialistas, se reflete no marmoreio da carne — os veios de gordura entremeados às fibras, que garantem maior maciez no preparo. "O preço muda conforme o marmoreio, ou seja, é definido apenas depois do abate. Mas para que o produtor tenha todo esse ganho, o ideal é que ele inclusive atue com todo o processo: da criação ao abate e venda ao consumidor, com sua própria marca", recomenda Zanella. A carne com marmoreio perfeito, segundo o critério de pontuação seguido pela associação, garante um preço até 120% maior para o produtor.