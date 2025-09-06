'IA vai mudar perfil das corretoras', afirma CEO da Pipo Saúde

A CEO da Pipo Saúde afirmou que o aumento dos procedimentos obrigatórios e a pressão por tratamentos inovadores desafiam a sustentabilidade do sistema, apesar de incentivos fiscais e políticas públicas.

"É um mercado muito difícil. A saúde suplementar é quase vista como um direito, ainda que você pague por isso. É um fato: 70% das pessoas que têm plano de saúde hoje é através de um benefício corporativo. Então, a empresa é o maior comprador de plano de saúde do país", afirmou a economista.

É como se você estivesse indo num rodízio japonês, no qual seu pai está pagando pra você e seu incentivo é 'coma até passar mal'. Tem um pouco dessa mesma dinâmica em plano de saúde hoje. 'A minha empresa paga pra mim. Não necessariamente se eu usar muito ou se eu usar pouco, vai fazer muita diferença pra mim a nível de indivíduo. Eu quero usar, eu quero fazer um monte de exame, quanto mais exame, melhor. Quero saber o que eu tenho, tenho medo de morrer'. Várias coisas que são humanas entram no meio disso tudo. Então, tem esses incentivos todos meio tortos. Manoela Mitchell, CEO da Pipo Saúde

Ela reforça que o número de procedimentos exigidos cresce anualmente, pressionando as operadoras e estimulando coparticipação como alternativa para alinhar interesses.

"E é sempre muito difícil, porque, por exemplo, surge um tratamento novo genético para quem tem um câncer raro. Existem tratamentos custam 20 milhões de reais. E aí, quantas pessoas pagando você precisa para aquele tratamento meio que fazer sentido você tê-lo para várias pessoas?", questiona a CEO.

Divã de CNPJ no UOL:

