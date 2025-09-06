'Modelo de negócio da AmBev não é o único para empreender', afirma CEO

"Eu comecei a olhar algumas coisas em saúde e aí eu encontrei um negócio que eu estava começando a gostar. Fui para Stanford fazer uma pós em empreendedorismo para tentar executar essa ideia e acabou não virando nada", relembrou ela.

"Saí de lá meio que com algumas provas de conceito, então voltei para o Brasil, testei a ideia mais algumas vezes, viajei, tentei vender a ideia e não consegui. E aí, eu e meu sócio fizemos uma pivotada bem forte para virar uma corretora de seguros", afirmou.

Manoela destacou a importância de formar uma cultura voltada para inovação, contrapondo modelos tradicionais de gestão e estimulando criatividade para enfrentar as rápidas mudanças do setor de saúde.

"Tem várias coisas excelentes do Modelão AmbBev, mas eu acho que ele não é o único e eu também não sei se necessariamente ele é o que mais gera criatividade e inovação nos negócios", disse ela, em referência ao estilo da AmBev, conhecido por sua rigidez, foco em eficiência e processos padronizados, que priorizam resultados previsíveis em vez de experimentação.

Para a CEO, o ritmo acelerado de transformação exige que empresas adotem estruturas mais ágeis. "Com a IA, você pode construir coisas em minutos versus o que você demorava, às vezes, anos, décadas pra construir anteriormente. Então, como que eu consigo criar essa cultura ágil, inovadora, uma coisa que me motiva muito, me dá muito fogo como empreendedora."

'IA vai mudar perfil das corretoras', afirma CEO da Pipo Saúde

A tecnologia e a inteligência artificial já estão transformando o mercado de corretoras, avaliou Manoela Mitchell. Para ela, a digitalização permite escalar o serviço sem perder qualidade.