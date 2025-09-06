Pix soma 290 milhões de transações em um único dia e bate recorde

O Pix, sistema instantâneo de transferências financeiras do BC (Banco Central), bateu um novo recorde ao superar 290 milhões de transações em um único dia. A marca foi registrada ontem, resultado da transferência de R$ 164,8 bilhões, volume também recorde.

O que aconteceu

Sistema Pix totaliza 290 milhões de transações em um único dia. O volume recorde de transferências correspondeu ao processamento de um valor financeiro de R$ 164,8 bilhões, segundo informações divulgadas pelo BC (Banco Central).