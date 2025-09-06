Vai viajar nas férias de verão? Saiba como proteger seu dinheiro até lá

Ativos muito arriscados, de renda variável — como ações e criptomoedas —, não são uma boa ideia quando o período durante o dinheiro vai ficar investido é curto; no caso, cerca de quatro meses. Tais aplicações podem sofrer grandes variações de uma hora para outra, e, se houver uma queda considerável, não dá tempo de recuperar até a hora de colocar o pé na estrada.

Os investimentos que melhor protegem o valor dos montantes nessa situação são os de renda fixa com retornos diretamente ligados à variação da inflação ou dos juros, os quais andam maiores do que a caderneta de poupança no momento, e com garantia de liquidez (possibilidade de resgate) diária.

Combinando essas condições, as opções mais indicadas, segundo os especialistas, são os CDBs (Certificados de Depósito Bancário) que pagam ao menos 100% da taxa do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), os fundos DI que cobra zero de taxa de administração e o título da dívida pública chamado Tesouro Selic, o qual tem como remuneração a taxa básica de juros brasileira, atualmente em 15% ao ano. Tais produtos podem ser adquiridos nos aplicativos dos bancos, em plataformas de investimento e no site do Tesouro Direto.

Em alguns casos, até mesmo a chamada "caixinha" do banco é interessante se estiver rendendo 100% do CDI, porque é praticamente a Selic, ou seja, uma boa rentabilidade.

Aline Soaper, educadora financeira e especialista em comportamento de consumo

Quem vai viajar para o exterior também precisa conservar o valor dos seus recursos em moeda estrangeira. Mas não dá para tentar adivinhar qual vai ser a melhor hora para comprar dólares e euros, pois o mercado de câmbio é bastante instável.

O mais seguro é comprar aos poucos, parcelando até a data da viagem. Assim, a chance de pegar uma alta forte de uma só vez é menor.