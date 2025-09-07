Ouro bate novos recordes e deve seguir em alta com Trump, Gaza e Ucrânia

Na sexta (5), o Departamento do Trabalho norte-americano informou que foram criados no país 22 mil postos de trabalho fora do setor agropecuário em agosto, muito abaixo das projeções, que eram de 75 mil vagas. A taxa de desemprego subiu de 4,2% para 4,3%, a mais alta desde 2021.

Esses números reforçaram a percepção de que a economia dos EUA está se enfraquecendo e aumentaram as apostas de que o Fed (Federal Reserve, o banco central americano) vai cortar a taxa básica de juros na próxima reunião do seu comitê de política monetária, em 17 de setembro. Atualmente, a taxa está no intervalo de 4,25% a 4,5% ao ano, e a maior parte do mercado financeiro está projetando uma redução de 0,25 ponto percentual daqui a dez dias.

Os juros mais baixos fazem com que as aplicações de renda fixa fiquem menos atraentes, favorecendo outras, como o ouro.

Também têm impulsionado a cotação do metal os ataques do presidente dos EUA, Donald Trump, à independência do Fed, que é um dos pilares da estabilidade da economia do país. Trump vem pressionando o presidente do banco, Jerome Powell a reduzir os juros na marra para reaquecer a atividade, sem obedecer os critérios que guiam essas decisões.

Diante dessas atitudes de Trump, que podem prejudicar a confiança dos investidores em ativos em dólar, analistas do banco americano Goldman Sachs disseram, em relatório a clientes divulgado na semana passada, que a cotação do ouro pode atingir US$ 5 mil. Bancos centrais de outros países já têm aumentado as compras de ouro para as suas reservas, deixando de lado os títulos do Tesouro americano, que sempre foram vistos como porto seguro.

Rússia x Ucrânia