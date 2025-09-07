Pessoas têm 'incentivos tortos' para usar plano de saúde, diz CEO

Ela ressaltou que, além da automação de processos, o papel do corretor se reinventa para ser mais voltado à saúde do que apenas ao seguro, trazendo médicos e enfermeiros para dentro das corretoras.

Acho que o grande desafio é que a corretora é um business de serviço. E, como todo business de serviço, é difícil garantir qualidade na escala. Eu vejo que a tecnologia é essa camada que vai permitir que uma corretora fique muito grande entregando um serviço muito bom e eficiente. Manoela Mitchell, CEO da Pipo Saúde

A Pipo Saúde é uma startup cujo objetivo é facilitar e baratear a contratação de planos de saúde e seguros por empresas. Para a economista, a "reinvenção" das corretoras significará, em parte, "ser menos uma especialista de seguros, e mais uma especialista de saúde".

"Hoje, eu tenho médico, eu tenho enfermeira que trabalha na empresa, porque, para eu controlar a evolução de custo, preciso chegar e acessar esse lugar de 'por que você tá indo tanto no pronto-socorro?' As mulheres precisam fazer pré-natal pra garantir, por exemplo, uma predominância maior de parto vaginal nas empresas, coisas desse tipo que fazem muita diferença em cuidado e custo", explicou ela.

Ela prevê que a popularização da IA mudará também a interface das plataformas, tornando-as mais intuitivas e baseadas em texto.