Com produtor agrícola endividado, vendas de máquinas na Expointer sofrem

As condições atuais do crédito também não ajudam, segundo Carolina Luiza Rossato, vice-presidente do Simers (Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul).

A taxa básica de juros do país encontra-se no nível mais alto desde 2006, e os recursos do Moderfrota (Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras), um programa do governo federal gerido pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) foram "represados". Segundo levantamento do sindicato, os valores liberados para investimento caíram 96% em agosto em relação a julho.

A Selic em 15% [ao ano] inviabiliza aquisições em um cenário com o atual. E, ao longo da feira, a liberação de recursos do Moderfrota foi muito inferior à do ano passado. O cenário é preocupante, e não podemos colocar o problema para baixo do tapete.

O superintendente do Senar (Serviço Nacional de Aprendizado Rural), Eduardo Condorelli, pondera que parte dos agricultores também está repensando as aquisições porque não chega a aproveitar, para aumentar sua colheita, toda a tecnologia de ponta embarcada em máquinas que chegam a custar mais de R$ 3 milhões. O executivo conta que uma pesquisa recente de um fabricante — cujo nome não revela — apontou que um sistema capaz de autorregular 105 comandos de uma colheitadeira da empresa foi acionado, no ano passado, por apenas 5% dos clientes. Somente esse software tem um custo próximo de R$ 300 mil, valor adicionado ao preço final da máquina que na verdade é desperdiçado.

Embora a feira já tenha batido recorde histórico de público ontem, com 862.208 visitantes desde a abertura, os estandes da indústria e dos revendedores de máquinas andavam quase às moscas. Por esse motivo, o sindicato avalia nem divulgar no início da tarde de hoje o balanço de vendas nesta edição da Expointer, como manda a tradição. Em 2024, o volume total de negócios gerados no evento foi de R$ 8,1 bilhões, sendo R$ 7,4 bilhões em equipamentos.