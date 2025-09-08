Amazon paga US$ 25 milhões por participação na Rappi, diz agência

A Amazon adquiriu por US$ 25 milhões (R$ 135 milhões em valores de hoje) uma participação na empresa de entregas Rappi, informou a agência de notícias Bloomberg.

O que aconteceu

O investimento inicial pode aumentar. O acordo dá à Amazon a opção de comprar até 12% da colombiana Rappi por meio de cupons usados para captar dinheiro com investidores, os chamados warrants, segundo uma fonte com acesso à transação. Com eles, a Amazon pode comprar futuras ações pelos preços definidos hoje. A empresa já utilizou os warrants com companhias aéreas, distribuidores de alimentos e fabricantes de eletrônicos.

A compra da participação na Rappi ainda precisa respeitar algumas regras regulatórias. Se a parceria for confirmada, ela será estratégica por unir a infraestrutura e tecnologia da Amazon com uma das maiores empresas de entrega da América Latina.